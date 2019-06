Casamenti: «Un milione di euro per concludere le opere di riasfaltatura del Comune»

ORBETELLO – “Con la riasfaltatura in corso di via De Santis a Neghelli sta per concludersi il secondo lotto di riasfaltature” scrive, in una nota, Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello -. In totale, tra il 2017 e il 2018 l’attuale amministrazione comunale ha speso per le riasfaltature nel territorio comunale oltre 1 milione di euro. L’amministrazione comunale è intervenuta su Talamone, Fonteblanda, Orbetello Scalo, Neghelli”.

“In questa settimana – continua la nota – andrà in approvazione della giunta comunale una variazione di bilancio di ulteriori 1 milione di euro per il terzo lotto di riasfaltature che avranno inizio a fine 2019. Con questo terzo lotto, in tre anni l’amministrazione Casamenti avrà speso in totale oltre 2 milioni di euro. Le zone interessate saranno Neghelli con via Matteotti, la Spiaggetta e il tratto di Via Donatori del Sangue dal semaforo in poi, gran parte di Orbetello Scalo, tra cui l’intera via Baghini e la piazza della Stazione, il completamento di Fonteblanda e Talamone, le Topaie, Ansedonia, San Donato (primo stralcio lavoro di circa 100 mila euro a cui seguirà nel 2020 ulteriori 250 mila euro). Segue gli interventi il delegato Roberto Berardi“.