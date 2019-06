Brevetto sportivo per i Carabinieri maremmani: le prove a luglio

GROSSETO – L’11 e il 12 luglio si terrà la seconda edizione del Deutsches sportabzeichen brevetto sportivo tedesco Dosb, che vedrà protagonisti i Carabinieri di Grosseto. Il Deutsches Sportabzeichen, con legge dello Stato tedesco, nel 1958 ha acquisito dignità di ordine e onorificenza della Repubblica Federale di Germania. Trattasi essenzialmente di 4 prove sportive (salto, corsa veloce, lancio del peso, corsa mezzofondo) più una dimostrazione di nuoto.

Queste prove riassumono le qualità ginnico-sportive che un militare deve possedere: acquaticità, potenza esplosiva, velocità, forza muscolare, resistenza. All’interno di ogni disciplina è possibile scegliere fra diverse prove, tarate in funzione dell’età e del sesso come da tabella. Il Brevetto è rilasciato da un organismo Statale, il Deutscher Olympischer Sportbund, l’Ente federale sportivo ed olimpico tedesco.

Il militare tedesco, prima di poter effettuare qualsiasi tipo di Brevetto (paracadutismo, tiro, commando etc), deve passare le prove selettive del Deutsches Sportabzeichen. Inoltre tali prove devono essere ripetute annualmente. Al conseguimento del Brevetto viene rilasciato un documento ufficiale numerato (urkunde) per la registrazione sui documenti matricolari, ed un nastrino (medaglia per la GUI/GUE), il quale viene portato sull’uniforme (sopra la patella del taschino sinistro). Il pin centrale del nastrino è in bronzo, argento o oro.

Per ottenere il Brevetto DSA il regolamento prevede il superamento di tre prove atletiche più una di nuoto.

Nell’edizione del 2018 sono stati brevettati 79 su 85 atleti Carabinieri.