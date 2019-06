Maestrini ottimo secondo al Rally Alta Val di Cecina

CASTELNUOVO VAL DI CECINA – Sono ancora i gradini del podio assoluto a congedare Leopoldo Maestrini dall’asfalto del Rally Alta Val di Cecina, appuntamento andato in scena nel fine settimana a Castelnuovo Val di Cecina ed articolato sulle prove speciali che, da sempre, contraddistinguono l’appuntamento rallistico pisano. Il pilota portacolori della scuderia Maranello Corse si è elevato in seconda posizione assoluta, piazzamento che va a migliorare il riscontro finale della precedente edizione, quando aveva concluso in terza piazza.

Un risultato valso il miglior “score” in carriera, conseguito al volante della Peugeot 208 R5 messa a disposizione dal team MM Motorsport.

Una condotta, quella di Leopoldo Maestrini, contraddistinta da un avvio che non ha assecondato le aspettative della vigilia e che lo ha costretto ad una performance più aggressiva nel secondo giorno di gara, valso il miglioramento della posizione provvisoria, passando dalla terza alla seconda piazza. Per Leopoldo Maestrini il Rally Val di Cecina si è confermata occasione per mantenere alto il ritmo che richiede la programmazione nazionale, impegno che chiamerà il pilota grossetano sull’asfalto della fase finale del Campionato Italiano WRC.

“Una seconda posizione assoluta che, oggi, rappresenta il miglior risultato che ho conseguito in carriera – il commento di Leopoldo Maestrini a fine gara – un piazzamento che, comunque, non ci soddisfa a pieno in quanto eravamo partiti con l’idea di giocarci la vittoria fino in fondo. E’ andata diversamente, non sono riuscito a prendere il ritmo all’avvio, nel primo giorno di gara e mi sono visto costretto a dover rincorrere per poter almeno migliorare la terza piazza dello scorso anno”.nto eravamo partiti con l’idea di giocarci la vittoria fino in fondo. E’ andata diversamente, non sono riuscito a prendere il ritmo all’avvio, nel primo giorno di gara e mi sono visto costretto a dover rincorrere per poter almeno migliorare la terza piazza dello scorso anno”.