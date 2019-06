L’Orbetello trionfa a Ribolla: La Miniera a Memoria parla lagunare

RIBOLLA – Concluso il torneo “La Miniera a Memoria” categoria Esordienti, organizzato dall’Asd Ribolla in collaborazione con la Virtus Maremma e il Comune di Roccastrada, inserito in una serie di eventi che dal mese di maggio ricordano il 65esimo anniversario della tragedia mineraria di Ribolla

I riflettori si sono accesi al “Gaetano Scirea” con la finale di consolazione per il 3°-4° posto tra la Nuova Grosseto e l’Atletico Grosseto che ha visto l’Atletico Grosseto imporsi per 2 a 1 al termine di una bella e avvincente partita. Poi, davanti ad una bella cornice di pubblico, sono scese in campo la squadra del Roselle e dell’Orbetello per la finalissima, partita intensa e sempre in bilico, che si chiudeva sul risultato di 0 – 0 al termine dei tempi regolamentari. Nei tempi supplementari il risultato non si sbloccava e non rimaneva che affidarsi alla lotteria dei calci di rigore per stabilire la vincente della manifestazione, che vedeva imporsi l’Orbetello per 5 a 4 .

Durante le premiazioni Luca Papini ha ricordato che il torneo è “un evento sportivo con l’obbiettivo di mantenere viva la memoria, un omaggio doveroso alle vittime e mantenere acceso i ricordo attraverso le nuove generazioni”.

Vengono premiati dall’assessore comunale di Roccastrada Barbara Rusci i due giovani che si sono distinti nella fase finale della manifestazione, la calciatrice Susanna Lunghi (Atletico Grosseto) e Filippo Borghetti (Roselle), poi la quarta classificata Nuova Grosseto, la terza Atletico Grosseto, il Roselle e l’Orbetello.

Tabellino della Finale : ACD Roselle – U.S. Orbetello = 0 – 0 (4 – 5 dcr)

ROSELLE : Borghetti. Malerba, Frosali, Biagoitti, Passaro, Peruzzi, Mori, Salvadori, Cinelli, Repola, Scotto Di Carlo, Giraudo, Rossi. Leopardo. All. Conti.

ORBETELLO : Bertocchi, Camminati, Cret, Ferrante, Gudumac, Lionti, Lunghi, Sclano, Solimeno, Cappelli, Poccia, Pozzi, Amoroso. All. Turchetti.