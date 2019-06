GROSSETO – Due incidenti nel gito di due ore a pochi chilometri di distanza. Dopo lo scontro sulle Collacchie, il secondo incidente è avvenuto nella zona dell’Ulibveto, all’uscita della città. Nello scontro è rimasta coinvolta una moto.

Nell’incidente è rimasto ferito in maniera grave un bambino di nove anni e un uomo di 53, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che è atterrato al parco di via Giotto. Pegaso ha trasferito il bambino all’ospedale pediatrico Meyer, mentre l’uomo, anche lui grave, è stato trasferito a Siena. Sul posto la Polizia municipale di Grosseto per i rilievi e per la dinamica dell’incidente.