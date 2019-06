Da 20 anni la bendiera blu sventola sul mare di Castiglione della Pescaia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per il ventesimo anno consecutivo, e 22 da quando è stata istituita dalla Fee (Foundation for Environmental Education – Fondazione per l’educazione ambientale), la Bandiera Blu sventola sulle spiagge di Castiglione della Pescaia.

Oggi, domenica 23 giugno, in occasione della Festa delle bandiere, il sindaco Giancarlo Farnetani assieme ai componenti della sua Giunta hanno consegnato il vessillo agli operatori turistici della cittadina balneare.

Turisti e castiglionesi, subito dopo hanno assistito all’alzabandiera che è stato eseguito dal personale dell’Ufficio locale marittimo, ma la cerimonia di consegna del riconoscimento si è arricchita con un momento speciale dedicato alla liberazione in mare di un esemplare di tartaruga marina recuperato sul nostro litorale e curato presso il Centro recupero tartarughe marine TartAmare.

«L’Amministrazione comunale – hanno detto il sindaco Giancarlo Farnetani e la sua vice Elena Nappi – porta avanti un attento lavoro sulla ricerca di politiche che si basino sulla cura per l’ambiente e di questo nostro operato la Fee ne tiene conto per attribuirci questo importante riconoscimento».

«Rispettiamo tutti i criteri di valutazione che la Foundation for Environmental Education ogni anno stabilisce – concludono Farnetani e Nappi – che non riguardano solo la qualità delle acque di balneazione, ma anche la valutazione di quanto fatto per la raccolta differenziata e dei rifiuti pericolosi, analizzando anche come viene regolamentato il traffico veicolare».