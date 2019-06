Barbini attacca il presidente del consiglio: «Le sue assenze sono inspiegabili»

ORBETELLO – Con una breve nota, Mauro Barbini, segretario del Pd di Orbetello e consigliere di minoranza, chiarisce la posizione del partito in merito alla polemica che si è accesa a seguito dell’ultimo consiglio comunale.

“Il Partito Democratico – ha dichiarato Barbini – non ha alcuna intenzione di esasperare la polemica relativa al consiglio comunale ma non può esimersi dal constatare che dall’inizio dell’anno il presidente del consiglio Pianelli è mancato a più di una seduta. Considerando che è proprio lo stesso presidente a dover effettuare la convocazione, risulta di difficile comprensione il fatto che non riesca a fissarla in una data e in una fascia oraria in cui ha piena disponibilità”.

“Nel caso specifico – ha continuato il segretario -, sarebbe bastato convocare il consiglio alle ore 10 e non alle ore 11. In questo modo, sarebbe stato possibile discutere tutti i punti all’ordine del giorno, di cui tra l’altro alcuni di particolare interesse. D’altronde, tutti i consiglieri al momento della loro elezione sono ben consapevoli di dover sacrificare parte del loro tempo per mettersi al servizio della comunità”.

“Molto probabilmente, la Lega non condivideva del tutto le scelte della maggioranza in merito agli ultimi due punti all’ordine del giorno. A tal proposito, ci piacerebbe sapere appunto come si sarebbe posta nei confronti della questione. Il Partito Democratico certamente non era favorevole”.