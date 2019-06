CAPALBIO – Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada stanotte intorno alle 23,30. L’auto, sulla quale viaggiavano due persone, stava percorrendo la strada provinciale Valmarina nel comune di Capalbio.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso le due persone rimaste ferite nell’incidente, e i vigili del fuoco di Orbetello che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo.