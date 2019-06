Ancora un incidente stradale: scontro tra due auto, una si ribalta

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ennesimo incidente stradale in questa prima domenica estiva.

Stavolta l’incidente ha riguardato due auto, in località Rocchette, che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Uno dei due mezzi nell’urto si è ribaltato. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, personale medico del 118, carabinieri e polizia municipale di Castiglione della Pescaia.