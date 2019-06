Tenta di rubare un caribatteria alla Conad: tentato furto al supermercato

GROSSETO – Era un cliente abituale, forse per questo credeva di dare meno nell’occhio. Ma il suo modo di fare ha invece insospettito subito il responsabile del supermercato Conad di via Clodia; l’uomo ha iniziato a seguirlo. Lo ha visto avvicinarsi alla teca delle custodie dei cellulari, chiusa a chiave, e prendere un caricabatterie per telefono del valore di circa 30 euro.

Poi l’uomo, che tutte le mattine faceva la spesa in quel negozio, ha continuato a girare tra gli scaffali, mentre con una mano cercava di sfilare il caricabatterie dal supposto di cartoncino. Quando c’è riuscito ha gettato il cartoncino sotto uno scaffale e ha messo il caricabatterie in tasca. Alla cassa il responsabile del negozio ha chiesto un controllo sulla spesa, di circa dieci euro, e l’uomo ha ammesso il furto del caricabatterie e anche di una scatola di dolcificante. L’uomo è stato denunciato ai carabinieri.

«Grazie agli strumenti tecnologici sempre più avanzati è oramai divenuto impossibile per i malintenzionati poterla fare franca – dichiara Paolo Degli Innocenti presidente e Socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto – la nostra linea aziendale rimane sempre ben chiara: denuncia immediata alle autorità di pubblica sicurezza».