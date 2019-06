Sanzioni per 500 euro: e 300 articoli sequestrati in spiaggia

SCARLINO – Sanzioni per 500 euro e sequestro della merce venduta abusivamente. Blitz della Polizia municipale oggi nelle spiagge del comune di Scarlino. «Sono già tangibili – spiega il sindaco di Scarlino, Francesca Travison – gli effetti del protocollo d’intesa con la Prefettura di Grosseto inerente al progetto spiagge sicure 2019 finanziato dal ministero dell’Interno: l’iniziativa ha permesso al Comune di Scarlino di assumere due nuovi agenti con il compito specifico di contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di merci contraffatte».

«Questa mattina sulla spiaggia davanti alla Colonia Cif vicino al confine con Follonica, la Polizia municipale ha sequestrato oltre trecento pezzi venduti irregolarmente e contestato sanzioni amministrative per 500 euro. Un primo passo verso la lotta all’abusivismo, un fenomeno che purtroppo d’estate aumenta a dismisura e che va a colpire i commercianti che lavorano onestamente. L’interesse dell’Amministrazione comunale è rivolto alla tutela della legge e al rispetto delle norme anche di civiltà che ogni cittadino deve avere ben presenti. Lavoreremo in questa direzione, ma nel contempo invitiamo tutti coloro che frequentano le nostre spiagge a non comprare merce contraffatta, perché ricordo, anche l’acquisto è un reato».