MONTECRISTO – Sono proseguite per tutto la giornata di ieri e continueranno anche oggi le operazioni di preparazione e messa in sicurezza per il recupero del motopeschereccio Bora Bora da parte della società di lavori subacquei incaricata delle attività.

A causa delle attuali condizioni di mare mosso nell’area, le operazioni per la rimessa in galleggiamento del moto peschereccio semiaffondato sono state rinviate a domani mattina con condizioni marine attese in sensibile miglioramento.

di 6 Galleria fotografica barca incagliata Montecristo









Sul posto continua il monitoraggio ed il coordinamento delle operazioni da parte della Motovedetta CP 409, ove è costituito il posto di comando e controllo della Direzione Marittima di Livorno, ed è sempre presente un mezzo della flotta antinquinamento del Ministero Ambiente (MATTM). Ieri è inoltre nuovamente intervenuto sul posto il Nucleo Sub della Guardia Costiera proveniente da Genova per effettuare il monitoraggio subacqueo dell’unità.

Nel frattempo è mutato il porto di destinazione dell’unità sinistrata che, dopo il recupero, sarà rimorchiata e scortata presso cantiere navale sito nel porto di Portoferraio.

Sono costanti e continui i contatti e la collaborazione tra la Guardia Costiera, l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano ed il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica a supporto delle operazioni di recupero.