Danneggiata la Casina dell’acqua: «Gli interventi di manutenzione sono costosi»

MASSA MARITTIMA – «La scorsa settimana la Casina dell’Acqua di viale Martiri della Niccioleta è stata messa fuori uso da qualcuno che, durante la notte, ha infilato uno stecco di gelato e una cartina plastificata nella gettoniera» la segnalazione arriva da Giacomo Michelini del consiglio di amministrazione della Multiservizi srl che gestisce il distributore.

«L’apparecchiatura si è così bloccata non erogando più acqua, e restituendo semplicemente le monete che venivano inserite dagli utenti. Siamo stati avvertiti da un cittadino – prosegue Michelini – abbiamo contattato l’assistenza ed il danno è stato ripristinato permettendo così alla Casina dell’Acqua di riprendere il regolare funzionamento, ma siamo molto rammaricati che succedano questi fatti, perché c’è stato un impegno importante a trovare con Acquedotto del Fiora un accordo per collocare il distributore dell’Acqua, tanto desiderato dalla cittadinanza».

La Casetta dell’acqua di via Martiri di Niccioleta a Massa Marittima, offre un importante servizio per la comunità massetana. Dall’inizio dell’anno 2019 l’erogazione dell’acqua gassata ha un costo simbolico di 5 centesimi al litro, in linea come avviene in tutti gli altri comuni della Provincia, mentre l’acqua liscia è erogata sempre gratuitamente. La decisione di mettere a pagamento l’acqua gassata è anche un incentivo a ridurre gli sprechi.

«La gestione della Casetta dell’acqua – dice Renato Vanni presidente della Multiservizi -, ha un costo non trascurabile e gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria su un’apparecchiatura come questa non sono banali. Ci auguriamo che queste bravate finiscano qui e che non ci sia bisogno di dover intervenire diversamente. Ringraziamo anticipatamente la cittadinanza che abitualmente utilizza il distributore e la invitiamo a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine e alla Multiservizi eventuali situazioni sospette».