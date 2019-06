Danneggia le auto parcheggiate e aggredisce i passanti: arrestato

GROSSETO – Un giovane uomo di 27 anni è stato arrestato questa mattina dopo aver danneggiato alcune auto in sosta e infastidito e aggredito passanti e gli avventori di un bar. I Carabinieri dei radiomobile della Compagnia di Grosseto sono intervenuti in via Liri, a Grosseto, dopo le segnalazioni di alcuni passanti. L’uomo, visibilmente alterato, stava danneggiando alcune vetture parcheggiato. Aveva già infastidito e aggredito alcuni passanti ed era entrato anche in un bar dove si era comportato alla stessa maniera.

I militari hanno tentato di contenere il soggetto e, una volta riusciti ad immobilizzarlo, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, marocchino, e con precedenti penali, si trova in camera di sicurezza in attesa di giudizio con rito direttissimo.