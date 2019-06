Cassa di espansione di Campo Regio, Marras: «Seguirò personalmente il progetto»

ORBETELLO – “Un’opera necessaria con la quale continua il programma di investimenti per la sicurezza del territorio messi in campo dopo la terribile alluvione del 2012″ commenta Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana, relativamente alla notizia della firma della convenzione tra Regione, Anas e Rfi grazie alla quale si può indire la gara per la realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio.

“Da allora – continua Marras – l’attenzione della Regione Toscana su quella parte della nostra provincia non si è mai abbassata e nel tempo, grazie al lavoro costante dei tecnici e degli uffici, sono stati realizzati molti interventi fondamentali per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idraulico. Continuerò a seguire personalmente l’evolversi del progetto anche con il tavolo istituito pochi mesi fa proprio per monitorare i lavori sull’Albegna e farò il possibile perché siano rispettati i tempi previsti. Oggi però voglio esprimere piena soddisfazione, questa firma è un passaggio importante e, possiamo dirlo, la Regione è presente in Maremma con non mai”.