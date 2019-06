Canali TV oscurati a macchia di leopardo: «A chi dobbiamo rivolgerci?»

GROSSETO – «Non sappiamo a chi rivolgerci. Credevamo di avere un problema condominiale, ma abbiamo scoperto che non riguarda solo noi». Una lettrice racconta la situazione nel suo palazzo da ieri mattina. «Abito in via Monti, una traversa di via Sauro, in San Giuseppe, e da ieri mattina non vedo né Rai né Mediaset (ad esclusione di Rai5)».

«Credevo fosse un mio problema e ho chiamato il tecnico che mi ha detto verrà martedì, poi ho sentito la mia vicina di casa e pure altri condomini nella via, e la situazione è la medesima». Ma il problema non riguarda tutta la via: il condominio di fronte vede tutto alla perfezione «Mentre mio figlio, che abita in via Leopardi, ha il mio stesso problema». La Tv, una volta accesa, rimanda la scritta “assenza di segnale”. «Non so a chi rivolgermi, perché se siamo in molto significa che il problema non riguarda la nostra antenna, e temiamo che un tecnico non sia in grado di risolverlo».