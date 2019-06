Turismo nautico: Argentario e Siena stringono accordi per crescere

MONTE ARGENTARIO – Fare rete tra i territori per sviluppare le potenzialità del settore del turismo nautico. Questo l’obiettivo del protocollo di intesa, firmato oggi a Porto Santo Stefano, tra il Comune di Siena e il Comune di Monte Argentario, per realizzare un prodotto turistico omogeneo collegato al progetto PortArgentario. A sottoscriverlo gli assessori al Turismo di Monte Argentario, Francesca Ballini, e Siena, Alberto Tirelli. Presenti alla conferenza stampa anche il direttore tecnico di PortArgentario Fabrizio Palombo, e il presidente dello Yacht Club Santo Stefano, Piero Chiozzi. Cornice della conferenza stampa il villaggio allestito per ospitare la Argentario Sailing Week, la regata di barche a vela d’epoca e classiche.

Il progetto PortArgentario nasce dalla collaborazione tra l’Autorità Portuale Regionale Toscana e il Comune di Monte Argentario e interessa i porti di Porto S. Stefano e Porto Ercole con l’obiettivo comune di sviluppare la promozione del turismo nautico legato alle navi da crociera, attraverso una collaborazione tra enti pubblici e privati. I due porti già accolgono navi da crociera e superyacht, e grazie alla loro ubicazione, con un porto riparato dai quadranti del nord e l’altro da quelli del sud, possono garantire l’approdo con ogni condizione meteorologica. Una volta attraccati, l’obiettivo è quello di proporre ai visitatori un’offerta omogenea dalla Maremma fino a Siena. Grazie al protocollo si mettono insieme le potenzialità degli ambiti turistici della Maremma e delle Terre di Siena (che coinvolge 9 amministrazioni e di cui la città del Palio è capofila), che, insieme, possono offrire numerosi elementi di grande richiamo dal punto di vista ambientale, storico, culturale, enogastronomico, paesaggistico, archeologico e termale. In particolare Siena avrà la possibilità di veicolare la propria offerta turistica e culturale a un’utenza di particolare valenza economica, come quella legata alle navi da crociera ed ai superyacht, anche attraverso il coinvolgimento dei tour operator e degli operatori economici presenti sul territorio. Al protocollo, che avrà una durata di cinque anni, hanno aderito, oltre ai comuni di Siena e Monte Argentario, quelli di Grosseto, Orbetello, Isola del Giglio, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Manciano, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Cinigiano e Civitella Paganico.