Saurorispescia e Paganico avanti, fuori Virtus Maremma e Invicta

GROSSETO – Anche il gruppo B della Coppa Minipassalacqua ha scelto le promosse e le bocciate. Passano ai quarti di finale il Saurorispescia (primo) e il Paganico (secondo). Escono dal torneo sia la Virtus Maremma che l’Invicta Grosseto.

Saurorispescia – Virtus Maremma 9-1 (7-1)

SAURORISPESCIA: Bonucci (14′ st Laudicino), Lippi (10′ st Tavarnesi),Testa (10′ st Fedeli), Rossi, Cristinzio (14′ st Moroni), Veronesi, Cargiolli, Falconi (14′ st Nastro), Salvadori (12′ st Conti), Bruni, Columbu (14′ st Momini). All. Picardi.

VIRTUS MAREMMA: Buzzegoli, N. Carraresi, Bonaccorsi (10′ st Mori), Tosi (1’st Kanxaha), Morabito, Campetiello, Vichi, Baldanzi, Poli (23′ st Veliu), A. Carraresi, Signori. All. Papini.

ARBITRO: Federico Bonelli.

RETI:4′ Columbu, 11′ Columbu, 16′ N. Carraresi, 19′ Cargiolli, 23′ Bruni, 24′ Salvadori, 29′ Rossi, 35′ Lippi, 8′ st Salvadori, 11′ st Falconi.

NOTE: espulsi al 32′ st Bruni e A. Carraresi per rispettive reazioni. Calci d’angolo 5-1. Recupero: 3′ + 0′.

Invicta Grosseto – Paganico 3-7 (2-2)

INVICTA GROSSETO: Dal Buono, Poggiaroni (19′ st Guidarini), Fantoni (23′ st Pampo), Artino (14′ st Mancini), D’Addario, Hoxha (6′ st Giomarelli), Onorato (12′ st Elmouden), Di Manno (34′ st Salomone), Betti, Coppolecchia (6′ st Brioso), Franceschi. A disposizione: Moroni. All. Franceschelli.

PAGANICO: Generali, Ciacci (6′ st Grassi), Calvellini (12′ st Rabagli), Fazzi, Ferretti, Martini (19′ st Bodron), Lanzihiri (26′ st Amedei), Montorsi (32′ st Pascucci), De Maria (32′ st Marziali), Begnardi, Rossi. All. Simoncelli.

ARBITRO: Miguel Cagnani.

RETI: 16′ Onorato, 21′ De Maria, 22′ Betti (rig.), 24′ Rossi, 3′ st Lanzihiri, 13′ st De Maria, 18′ st Betti (rig.), 25′ st Lanzihiri, 31′ st Begnardi, 35′ st Rossi.

NOTE: ammoniti D’Addario, Betti. Calci d’angolo 2-0. Recupero: 1′ + 5′.