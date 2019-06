L’economia Toscana cresce con difficoltà: il rapporto di Bankitalia sul 2018

GROSSETO – È stato presentato ieri pomeriggio, in Prefettura, il rapporto “L’economia della Toscana” per lil 2019, elaborato dalla Divisione analisi e ricerca economica territoriale della Banca d’Italia, sede di Firenze.

Il rapporto per il 2018 parla di cresciuta debole dell’economia in Toscana, a un ritmo analogo a quello nazionale, sospinta principalmente dalle esportazioni. In un contesto di condizioni di finanziamento ancora mediamente favorevoli, anche la spesa per consumi e soprattutto quella per investimenti sono aumentate. Nella seconda parte dell’anno sono emersi segnali di peggioramento, connessi col deterioramento del quadro macroeconomico nazionale e internazionale. L’incertezza sulle prospettive di crescita continua a condizionare negativamente le aspettative formulate dagli operatori per l’anno in corso.

All’incontro, organizzato dal prefetto Cinzia Teresa Torraco, erano presenti, le istituzioni locali e i rappresentanti delle associazioni di categoria, e Mario Venturi, direttore della Banca d’Italia, sede di Firenze,

“Reputo quest’iniziativa congiunta tra Banca d’Italia e Prefettura di Grosseto – ha sottolineato il prefetto Torraco – un segno palpabile di distinta considerazione verso il territorio maremmano e, soprattutto, verso gli operatori economici tutti che agiscono nella realtà provinciale. Il rapporto della Banca d’Italia, infatti, è universalmente riconosciuto come una fonte documentale qualificata, cui poter attingere tutti per misurare lo stato di salute dell’economia regionale”.