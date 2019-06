«Ecco come ho sconfitto il cancro» Erica racconta la sua battaglia per la vita

GROSSETO – La storia di Erica Scoccati è una storia di vita, una storia di coraggio e di speranza. Ha battuto il cancro e adesso si impegna, più forte di prima, per aiutare chi ha bisogno. “Sono sempre stata una ragazza felice e attiva – racconta Erica- tanto che a tre anni mi hanno iscritto a ginnastica artistica sperando che avrei scaricato un po’ di energia. Ho sempre vissuto la vita dedicandomi completamente alla mia passione che poi è diventata un lavoro: la danza. Ho ballato per tutta la vita, con tanto impegno e dedizione sono arrivata all’arena di Verona”.

“Ma tutto era troppo perfetto per continuare – ricorda – nel luglio 2017 mi è stato diagnosticato un tumore al cervello che mi ha costretta per un po’ di tempo in ospedale; sono stata in coma per più di venti giorni poi terapia intensiva, reparto e terapie. Purtroppo la mia vita felice, vissuta con passione amicizia e tanto amore, nonché per me perfetta, ha lasciato il posto a tanta sofferenza e solitudine. Ma sono riusciti a salvarmi e io ce l’ho fatta a superare tutto. Ma ovviamente la mia vita è cambiata dalla A alla Z. Per due anni ho vissuto tra ospedali e dottori, sempre nell’ovatta e la mia passione più grande piano piano si è allontanata”.

Erica però non si è fermata. “Quando ho finito le terapie mi sono rimboccata le maniche e ho rinunciato a crederci, a ballare e a lavorare racconta – Grazie ai dottori e alla mia forza sono guarita al 100%. E dato che sono stata così fortunata ho capito che tutto questo era successo per un motivo preciso e quindi ho deciso di scrivere un libro che raccontasse la mia vita e soprattutto potesse dare speranza a chi si sarebbe trovato nella mia condizione. Ringrazio lo scrittore Francesco Ciai e la Zia Caterina della fondazione “Milano25 onlus” che mi hanno permesso di realizzare questo sogno per cercare, nel mio piccolo, di aiutare qualcuno e di diffondere il messaggio di positività e di forza”.

“Ho scritto un libro che raccontasse la mia vita e soprattutto potesse dare speranza a chi si sarebbe trovato nella mia condizione”, spiega. Ora chiede aiuto perché il suo libro possa essere pubblicato. “Ora abbiamo bisogno di voi per fronteggiare le alte spese di pubblicazione – spiega la ragazza – Per questo chiedo a tutti di aiutarmi con un piccolo gesto, che è molto importante per me e contribuirà alla realizzazione di tutto questo”.

La raccolta fondi inizierà domenica sera, alle 20,30, con lo spettacolo della scuola di danza “Dance Inside” di Lisa Marini al teatro Moderno. E’ già possibile fare un versamento con questi estremo:

IBAN :IT62E0306902992100000000995

Denominazione: milano25 onlus via di Belmonte,32 50012 Antella Bagno a Ripoli (Firenze)

Causale: Libro Erica