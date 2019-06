E’ nata l’Invictasauro: ecco squadre e dirigenti della nuova società

GROSSETO – Dopo un lungo e importante scambio di idee, tra il Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani (presidente Paolo Brogelli) e l’Asd Saurorispescia (presidente Giancarlo Massai) nei mesi scorsi, è stato raggiunto l’accordo per la fusione delle due società, che è stato ratificato nei giorni scorsi e ha portato, alla nascita della Associazione Sportiva Invictasauro.

La nuova società avrà come presidente Paolo Brogelli, come vice Luciano Pizzetti, e come direttore generale Giuliano Dragoni, mentre Giancarlo Massai sarà addetto al settore giovanile agonistico e Antonio Papa avrà il compito organittavivo della scuola calcio. Inoltre Massimo Giardi sarà l’aiuto di Dragoni e Vincenzo Marotulli sarà un dirigente consigliere. Paolo Franceschelli sarà il responsabile tecnico dell’area agonistica mentre Maurizio Bruni della scuola calcio elite.

La società avrà sede a Grosseto, in via Lago di Varano, e potrà contare sull’impianto in via Lago di Varano, che è composto da due campi entrambi sintetici (uno in via di realizzazione e comunque quasi pronto) , da tre campi in via Calabria di cui due sintetici e uno in erba e un campo in erba sito in via Austria.

L’nvictasauro, nelle scorse settimane, ha raggiunto un importante accordo con la Pianese, società che milita in serie C, per la quale metterà in piedi cinque formazioni professionistiche al fine di valorizzare i propri ragazzi e quelli della provincia. In particolare, saranno organizzate le squadre Berretti, Allievi Nazioni under 17, Giovanissimi Nazionali under 15, Giovanissimi Professionisti Regionali anno 2006, Esordienti Professionisti Regionali anno 2007.

La società del presidente Brogelli si iscriverà ai campionati provinciali e regionali che vanno dalla 2 categoria ai Piccoli Amici , formando se necessario più squadre al fine di ben figurare nell’agonismo e fare crescere nel gioco e nel divertimento nella scuola calcio elite.

Gli staff tecnici , per le varie categorie, saranno tutti composti da tecnici conosciuti e comunque importanti, i quali sono in possesso dei titoli professionali che vanno da Uefa A, Uefa B, Uefa C, Uefa E, allenatore Giovani Calciatori, Istruttori Coni-Figc, preparatore atletico con titolo Figc, preparatore dei portieri con titolo Figc, laureati in scienze motorie e in scienze della formazione.