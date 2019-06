Don Tito, don Giuseppe e don Gino festeggiano i loro 25 anni di sacerdozio con i fedeli

ORBETELLO – La Diocesi di Pitigliano – Sovana – Orbetello festeggia i 25 anni di sacerdozio di don Gino Governi, don Giuseppe Benedetti e don Tito Testi. Per l’occasione, ha previsto due giorni di preghiera. Questa sera, venerdì 21 giugno, il cardinale Angelo Comastri sarà in Duomo ad Orbetello a presiedere una veglia di preghiera a partire dalle 21. Sabato 29 giugno, invece, la celebrazione eucaristica in onore dei tre sacerdoti si terrà in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano.

«Il prossimo 29 giugno – scrivono, in una lettera aperta, i fedeli di Porto Santo Stefano – tre presbiteri della nostra diocesi, don Gino Governi, don Tito Testi e don Giuseppe Benedetti, ricorderanno il loro 25esimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale avvenuta nella Cattedrale di Sovana per la preghiera e l’imposizione delle mani di monsignor. Giacomo Babini».

«D’accordo con il nostro vescovo e i tre sacerdoti – continua la lettera -, la celebrazione eucaristica di ringraziamento al Signore, presieduta da monsignor Giovanni Roncari, si svolgerà sabato 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, alle 18.30 a Porto Santo Stefano nella piazza dei Rioni. Tutto il presbiterio, insieme ai fedeli laici, è invitato a partecipare a questo momento di grazia e gioia. Al termine dell’eucaristia, un momento conviviale nella piazzetta Anselmi di fronte alla chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire. In preparazione a questa ricorrenza, venerdì 21 giugno, alle 21, nel Duomo di Orbetello si terrà una veglia di preghiera presieduta da sua eminenza il cardinale Angelo Comastri».