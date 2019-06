Controllo in spiaggia contro gli abusivi: primi sequestri in Feniglia

ORBETELLO – Primi sequestri nelle spiagge di Orbetello. La Polizia municipale sta intensificando i controlli contro i venditori abusivi in spiaggia. «Stiamo facendo un’opera di controllo (nella foto i controlli in Feniglia) – afferma il senatore Roberto Berardi – spingendo chi non è in regola a non venire».

L’intento è quello di tutelare i commercianti che pagano le tasse, ma anche i compratori da oggetti che potrebbero non essere sicuri. Intanto sono circa 122 i pezzi sequestrati al momento.