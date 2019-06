Bando da 896mila euro per realizzare o adeguare i mercati: ecco come partecipare

GROSSETO – Pubblicato da FAR Maremma un nuovo bando che si rivolge a Comuni e Unioni dei Comuni per la realizzazione o l’adeguamento di mercati e aree mercatali indicate nei piani di commercio comunali e per interventi di riqualificazione, finalizzati allo sviluppo dei centri commerciali naturali, empori polifunzionali e reti commerciali.

Le tipologie di investimento ammesse sono per la costruzione o il miglioramento di beni immobili, l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, spese per studi di fattibilità o investimenti immateriali per acquisizione o sviluppo di programmi informatici.

Il bando sulla misura 7.4.2 scade il 30 luglio alle ore 13. La dotazione finanziaria complessiva è di circa 896mila euro. L’importo massimo del contributo ammissibile per ciascuna domanda è pari a 100mila euro.

La domanda deve essere presentata tramite il sistema informatico di ARTEA agenzia regionale toscana erogazioni in agricoltura www.artea.toscana.it.

Tutti i bandi ancora aperti del FAR Maremma sono consultabili al seguente link.

Info: GAL FAR Maremma 0564 405252 – info@farmaremma.it