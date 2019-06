Sei maremmano se dici: «La vita è un lampo e pigliallo in tasca è un baleno!»

GROSSETO – Niente di meglio che la saggezza popolare per dire in poche parole quel che altri hanno impiegato libri per indagare e scandagliare. A partire dal mistero della vita, sono immenso, che qualche volta è anche incomprensibile. La vita talvolta è fugace, dispettosa, ingiusta, sembra quasi che ci freghi, soprattutto quando sul più bello…la corsa finisce.

Senza intristire nessuno, mi è tornato alla memoria un modo di dire che sentivo spesso, da bimbo, sulla bocca di qualche anziano: “La vita è un lampo (sfido chiunque a dire il contrario) e pigliallo in tasca un baleno!” Oh provate a di’ che spesso non sia così! A dire il vero quella che vi propongo è la versione ripulita. Il detto vero usava un’espressione più colorita… Ad ogni modo ci siamo intesi: saggezza popolare, preziosa da custodire. Quante verità ci dice! E comunque, sì, la vita è un lampo, ma vogliamo più bene!