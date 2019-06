Salivoli e Gavorrano stravincono: successi a valanga e qualificazione

GROSSETO – Il gruppo C della Coppa Minipassalacqua ha espresso il verdetto finale: Salivoli – primo – e Gavorrano – secondo – accedono ai quarti di finale. Eliminate Costa Etrusca e Aurora Pitigliano. Questi i tabellini delle due ultime due gare.

Salivoli – Aurora Pitigliano 6-1 (4-0)

SALIVOLI: Assenza (21′ st Bartoli), Dandrea, Brizi (14′ st Gentili), Talocchini (28′ st Napoleoni), Giacomini, Martellucci (1′ st Esposito), Rosato (25′ st Geri), Znaidi (14′ st Sottile), Lessi (18′ st Casalini), Politi, Villani. A disposizione: Giorgerini, Paini. All. Cinquemani.

AURORA PITIGLIANO: Reali, Arcangeli, J. Ferri, Zanella, Crociani L. Ferri (1′ st Ragnini), Crisanti (12′ st Gualdani), Pifferi, Salvatore, Magrini, Ronca (12′ st Franci). All. Trasarti.

ARBITRO: Diego Murzi.

RETI: 3′ Lessi, 16′ Znaidi, 22′ Politi, 27′ Talocchini, 9′ st Znaidi, 20′ st Rosato, 31′ st Salvatore.

NOTE: calci d’angolo 3-2. Recupero: 0′ + 0′.

Gavorrano – Costa Etrusca 7-0 (4-0)

GAVORRANO: Boe (26′ st Joele), Cecchetti (12′ st Arena), Temperini, (16′ st Sacchelli), Pagnini, Cappellini, Chelli, Madonna, Dema, Vecchioni (16′ st Felici), Antonini, Mancinelli. All. Marconi.

COSTA ETRUSCA: Venturelli (23′ st Ferretti), Salvestrini, Vasil (1′ st Ejlli), Goli, Carrozza, Micheletti, Toninelli, Fioretti,Mbaye, Cioni, Dula. All. Cioni.

ARBITRO: Giacomo Cappelli.

RETI: 5′ Vecchioni, 10′ Vecchioni, 12′ Vecchioni, 24′ Madonna, 15′ st Vecchioni, 34′ st Felici, 37′ st Antonini.

NOTE: allontanato al 35′ st Cioni per proteste. Calci d’angolo 2-0. Recupero: 0′ + 3′.