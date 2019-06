Restauratori lavorano a “porte aperte” nel Museo di San Pietro all’Orto

MASSA MARITTIMA – In questi giorni, nel Complesso Museale di San Pietro all’Orto, sono in corso le attività di restauro sulla tavola di Pietro Orioli “Natività di Gesù con i Santi Bernardino e Antonio da Padova” di fine del XV secolo. Questo intervento è stato realizzato in accordo tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Siena, Arezzo e Grosseto e la Parrocchia di San Pietro all’Orto, proprietaria dell’opera.

In questi giorni, i visitatori possono non solo ammirare i tesori d’arte conservati nel museo, ma assistere al lavoro dei restauratori impegni in questo delicato intervento sulla pittura di Pietro Orioli.

“Questo intervento di restauro svolto dalla restauratrice Monica Mancini – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima, Irene Marconi –, rientra tra le attività di tutela e monitoraggio delle opere del museo, portate avanti dall’amministrazione comunale in sinergia con la Soprintendenza al fine di garantire la qualità della conservazione del nostro patrimonio artistico e più in generale del museo stesso. Consideriamo poi la scelta di effettuare i lavori di restauro “a porte aperte” una grande opportunità per gli interessati ed i turisti che in questi giorni visitano il museo e che possono assistere ad una attività così importante per la tutela delle opere”.