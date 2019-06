Punto Insieme: il servizio per le persone non autosufficienti cambia sede

GROSSETO – Nuova sede per lo sportello Punto Insieme di Grosseto. Il servizio, rivolto alle persone anziane non autosufficienti e ai loro famigliari, promosso dalla Regione Toscana insieme al Coeso Società della Salute e alll’Azienda Usl Toscana sud est, è ora attivo in via Don Minzoni 9 a Grosseto, nella sede dell’ex clinica Francini. Uno spostamento di pochi metri che porta lo sportello al pubblico e gli uffici dalla sede di via Don Minzoni 5 al primo piano della palazzina accanto. Per accedere al Punto Insieme, dunque, basterà utilizzare l’ascensore o le scale principali: lo sportello si trova proprio di fronte alla scalinata.

Rimangono invece invariati gli orari di apertura al pubblico: le persone, quindi, potranno rivolgersi agli operatori dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30. Nessuna modifica neppure nei recapiti: il numero di telefono diretto è lo 0564 483730 e l’indirizzo email è puntoinsiemegr@usl9.toscana.it.

Cosa è il Punto Insieme

E’ la porta di ingresso, per le persone non autosufficienti e i loro famigliari, ai servizi sociali e socio sanitari integrati. Sono circa 300 gli sportelli presenti in tutta la Regione Toscana e costituiscono, di fatto, una rete capillare che garantisce ascolto e assistenza.

Al Punto Insieme si possono segnalare bisogni rilevanti di assistenza di una persona considerata non autosufficiente. Attraverso un primo colloquio con l’operatore sarà compilata una scheda con tutti i dettagli sullo stato di salute della persona per cui si richiede sostegno. Una equipe di operatori qualificati (come il medico geriatra, il medico di famiglia, eventuali specialisti, l’assistente sociale, l’infermiere) effettuerà una valutazione del caso per definire, in accordo con l’interessato e la famiglia, un progetto di assistenza personalizzato, che prevede un pacchetto di prestazioni e interventi. La definizione del progetto personalizzato avviene al massimo entro un mese dalla presentazione della segnalazione.

Gli sportelli Punto Insieme sono presenti in tutti i comuni dell’area socio sanitaria Amiata Grossetana, Grossetana e Metallifere. Per informazioni è possibile consultare il sito internet del Coeso Società della Salute e della Regione Toscana.