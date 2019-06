Prorogata la domanda di anticipo PAC. Ecco la nuova data limite

ROMA – Il Ministero delle Politiche agricole, con un decreto del 19 giugno, ha prorogato al 1 luglio la possibilità per le aziende agricole di chiedere il pagamento del 50 % della PAC (Politica Agricola Comunitaria) 2019 che era precedentemente fissata per oggi. Gli anticipi erogabili sono solo per importi superiori a 750 euro. Non possono fare domande le aziende che abbiano una situazione debitoria con gli organismi pagatori o Inps e che abbiano in corso cessioni di titoli non ancora perfezionati.

Il sistema previsto è rappresentato da un’anticipazione fatta attraverso liquidità messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a luglio 2019 ed è proprio perché si tratta di anticipazione che scatta il sistema dell’aiuto de minimis. Infatti sulla cifra erogata in anticipo vengono calcolati gli interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipo alla data del 30 giugno dell’anno successivo.

Le domande come previsto nel Decreto del Ministero possono essere presentate sul sistema Artea fino al 1 luglio 2019. Chi è interessato può rivolgersi agli uffici di Coldiretti Grosseto presenti su tutto il territorio provinciale.