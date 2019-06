Paco, il cane che era rimasto solo dopo la morte del padrone, ha trovato casa

ORBETELLO – Il cuore grande di Paola ha incontrato quello di Paco. È una storia a lieto fine quella che vi vogliamo raccontare oggi. La storia di Paco il cane che nei giorni scorsi era rimasto solo dopo la morte del suo padrone. Il cane che, per non abbandonare il suo amico umano, era rimasto a vegliarlo dopo la morte.

Un cuore grande quello di Paco; già in là con gli anni non avrebbe potuto sopportare di vivere in canile. Per questo Catia Orsini dell’associazione la Casa di Gioia Aps, che si occupa di animali abbandonati, si è data subito da fare per cercare una nuova famiglia per Paco. «Paco ha una nuova famiglia, vogliamo ringraziare la comunità di Orbetello, in particolare Romano Germani che ci ha aiutato tantissimo, l’amministrazione comunale di Orbetello nelle persone del sindaco Andrea Casamenti e l’assessore Roberto Berardi, il Comando della polizia municipale di Orbetello per la disponibilità, il Giunco per aver pubblicato il nostro appello, tutta la comunità orbetellana che si è stretta intorno a questo cane e alla sua triste storia. Paco oggi è tornato ad Orbetello, dalla signora Paola e dalla sua famiglia, un ringraziamento speciale va proprio a lei per il suo grande cuore».