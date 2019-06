Lavori sulla linea elettrica: 4 ore senza luce. Ecco dove e quando

GROSSETO – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che domani pomeriggio, venerdì 21 giugno dalle ore 14:30 alle 18:30, effettuerà un intervento urgente a Grosseto per la sostituzione di alcune apparecchiature nella cabina denominata De Nicola, che fornisce alimentazione all’omonimo viale De Nicola e alle limitrofe vie Giolitti, Costa, Turati, Toniolo.

I tecnici di E-Distribuzione sostituiranno parte della componentistica, che risulta danneggiata, e installeranno elementi di ottimizzazione tecnologica per migliorare la qualità del servizio elettrico. Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato con preavviso a 24 ore, in modo da ridurre per quanto possibile i disagi per la clientela.

Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a poche utenze nel modo seguente: Grosseto, venerdì 21 giugno, dalle ore 14:30 alle 18:30, viale De Nicola sn (senza numero); via Giolitti civ. da 2 a 18, da 1 a 11; via Costa civ. da 2 a 8, da 7 a 15, sn; via Turati civ. da 2 a 18, da 1 a 11; via Toniolo civ. da 1 a 17.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.