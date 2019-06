Il Gavorrano fa la spesa in famiglia: arrivano tre gemelli

GAVORRANO – Quattro colpi per il Gavorrano: tre sono gemelli. La società comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni di quattro calciatori, tutti classe 2002, provenienti dalla S. Michele Cattolica Virtus Firenze.

Indosseranno la maglia rossoblù i gemelli (nati il 10 settembre) Niccolò Carcani, portiere; Pietro Carcani, esterno; Tommaso Carcani, attaccante. In arrivo ancheVieri Di Blasio, trequartista. Il tesseramento del calciatore Tommaso Carcani avverrà non appena effettuato il periodo di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico ai legamenti al quale sarà sottoposto nei prossimi giorni dal prof. Francesco Giron. A Niccolò, Pietro, Tommaso e Vieri il più sentito in bocca al lupo per l’inizio dell’avventura in maglia rossoblù.