GROSSETO – Auto in fiamme poco fa sulla strada delle Collacchie poco fuori Grosseto. A bordo ella vettura si trovavano due donna, madre e figlia, che sono riuscite a fuggire dall’abitacolo appena in tempo. L’auto infatti ha preso fuoco improvvisamente mentre stava viaggiando sulla provinciale per Marina di Grosseto nella zona del depuratore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da stabilire la cause dell’incendio.