Ecco chi era il giovane trovato morto ieri sera. Lunedì l’autopsia

ORBETRELLO – Ha un nome e un cognome il ragazzo trovato morto ieri sera nella zona della panoramica a Monte Argentario. Il giovane si chiamava Dimitri Antongini, aveva 25 anni, e viveva ad Orbetello, nel quartiere di Neghelli, con la madre. Mentre il padre, che vive all’estero, è originario di Porto Ercole. Non sono ancora chiare le cause della morte, anche per questo sul corpo è stata disposta, per lunedì, l’autopsia.

Leggi anche cronaca Giovane trovato morto: la madre lo cercava da giorni

Dagli inquirenti c’è massimo riserbo, ma chi ha visto il corpo afferma che non ci sarebbero segni evidenti di una morte violenta. Il corpo aveva i segni di una morte avvenuta già da qualche giorno, con lividori tipici di uno stato di decomposizione già iniziato, anche a causa del caldo, e alcune ecchimosi e graffi che potrebbe essersi procurato mentre camminava in campagna e tra le sterpaglie senza maglietta. Anche per questo l’esame autoptico è ancora più essenziale. Non è chiaro cosa il giovane facesse in quel luogo. Sembra che sia arrivato a piedi e abbia camminato un po’. Il ragazzo era scomparso da alcuni giorni e la madre aveva già dato l’allarme. Sul caso indagano i Carabinieri.