Dallo shopping alle degustazioni alla musica: in centro un’estate di eventi

GROSSETO – Anche per quest’anno, Grosseto sarà “Il centro dell’estate – shopping, art, fun & food”. Il Centro commerciale naturale centro storico Grosseto, l’associazione dei commercianti e dei pubblici esercizi, con la coorganizzazione del Comune e di Confcommercio, ha infatti deciso di riproporre la manifestazione dello scorso anno con ben dieci aventi in calendario

Il primo appuntamento è per sabato 22 giugno con “La Notte del Gusto”: dalle ore 19.00 in 18 location diverse tra ristoranti, pizzerie e locali del centro, si darà il via ad un vero e proprio percorso del gusto tra le eccellenze del nostro territorio, con degustazioni gratuite di vino, formaggi, olio, affettati, tartufi e tanto altro. La serata sarà allietata dalla musica: dalle 21.30 al Wooden Beer di via dell’Unione serata musicale con “I Riforma”.

Il secondo appuntamento sarà sabato 6 luglio con “La Notte dello Shopping”: come da tradizione, negozi aperti dopo cena per il primo giorno di saldi.

Il programma prosegue aprendo la stagione dei giovedì del Centro Storico: il primo appuntamento sarà per giovedì 11 luglio con “La Notte Bianca della Musica”.

Dalle 19.00 gli allievi di Clan della Musica School, CMM scuola di musica moderna, Music Revolution e Scuola di Musica “G. Chelli” si esibiranno nelle piazze del centro; dalle 23.00 poi la musica inizierà ad “invadere” anche i locali fino a tarda notte.

In piazza Dante sarà allestita un’area dove chiunque, prenotandosi in anticipo, potrà esibirsi facendo conoscere la propria musica.

La settimana dopo, giovedì 18 luglio, invece, con la collaborazione del comitato Uisp di Grosseto, ci sarà “La Notte Bianca dello Sport” con le associazioni sportive che dalle 19.00 animeranno la serata con giochi e dimostrazioni, dando la possibilità a chiunque voglia di cimentarsi nei vari sport.

Il trittico delle Notti Bianche si concluderà giovedì 25 luglio con “La Notte Bianca del Volontariato”: dalle 19.00, in collaborazione con il coordinamento Mosaico del Volontariato e la Croce Rossa Italiana, verrà creata una vera e propria cittadella che si snoderà per le piazze del centro con attività di prevenzione, di gioco per bambini, di informazione e di divertimento.

Anche per questi due ultimi giovedì musica nei locali fino a tarda notte. In occasione di questi tre eventi di luglio, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma proporrà aperture straordinarie dalle 21.00 alle 23.00 con appuntamenti dedicati ai vari temi proposti. Inoltre, resterà aperto con questo orario anche tutti i venerdì e sabato di luglio.

Per il mese di agosto invece nei giovedì tornerà ad essere protagonista “La Notte del Gusto” con tre appuntamenti: giovedì 1, giovedì 8 e giovedì 22. Per queste serate collaboreremo anche con la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), dando l’opportunità ad alcune delle loro aziende di proporre le degustazioni dei loro prodotti.

Il programma degli eventi si chiuderà con gli ultimi due appuntamenti dedicati allo shopping: giovedì 29 agosto e giovedì 5 settembre saranno infatti “Il giorno delle occasioni”, il fuori tutto dei commercianti del centro storico che offriranno per l’intera giornata, compreso il dopo cena, le ultime occasioni per acquisti super convenienti per i propri clienti e per i turisti che accorreranno.