Croce Rossa e Cassarello insieme per il corso di primo soccorso. Appuntamento a stasera

FOLLONICA – Quando si parla di sicurezza non bisogna dimenticare quello che succede fra le mura domestiche, all’interno delle quali molto spesso dei piccoli imprevisti possono diventare dei problematici incidenti. Basta magari poco per evitare guai peggiori e anche solo qualche informazione in più può salvare la vita. Per questo la Croce Rossa Italiana di Follonica e il rione Cassarello organizzano per domani 20 giugno alle ore 21 presso la sala di via Etruria un corso sul primo soccorso per gli infortuni domestici. Relatore del corso la dottoressa Alessia Moda, formatore nazionale della Croce Rossa Italiana e dell’azienda Usl Toscana Sud Est.

Il corso sarà ad ingresso gratuito ed avrà la durata di circa due ore; durante l’appuntamento il relatore affronterà numerosi argomenti partendo da cosa è un incidente domestico e come si affronta, quali possono essere i corretti comportamenti per la prevenzione, quali sono le statistiche degli incidenti più frequenti. Il corso passerà poi ad analizzare le principali tipologie di infortuni domestici e le manovre di primo soccorso da mettere in atto in caso di emergenza prima dell’arrivo, se necessari dei soccorsi; si parlerà quindi di cadute, tagli, emorragie, ustioni da caldo, chimico elettrico e freddo oltre ad affrontare i casi di avvelenamento.