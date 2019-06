Al via la quinta edizione della “Pattinata sul mare” in ricordo di Elvio Ticciati e Fulvio Aloisi

FOLLONICA – Domenica 23 giugno alle 10, con partenza da Piazza Guerrazzi, la sezione follonichese “Telesio – Ticciati” dell’Unione nazionale veterani dello sport organizza la “Pattinata sul mare” con il patrocinio del Comune di Follonica.

La manifestazione, non agonistica, giunta alla sua quinta edizione consecutiva, vedrà tutti coloro che vorranno partecipare partire da Piazza Guerrazzi verso via Carducci, Vespucci, Bicocchi per proseguire in direzione Villaggio Svizzero e ritorno per un percorso di circa 2 ore.

Il pattinaggio, amato da generazioni di follonichesi, che lo hanno seguito e praticato sempre con passione, è un elemento che caratterizza la nostra città ormai da tanti anni e per questo la “Pattinata sul mare” sarà l’occasione per ricordare due grandi protagonisti di questa nostra realtà, Fulvio Aloisi e Elvio Ticciati, ai quali la manifestazioni è dedicata per tutto ciò che hanno fatto per “le rotelle” follonichesi.