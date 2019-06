A 32 anni dalla morte in servizio i Vigili del fuoco ricordano Paolo Carnicelli

GROSSETO – Il 22 giugno 1987 moriva Paolo Carnicelli, sommozzatore di 43 anni dei Vigili del fuoco di Grosseto, nel tentativo di recuperare il corpo di un sub deceduto un paio di anni prima dai fondali delle Formiche.

Il ricordo di Paolo Carnicelli è ancora vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua grande professionalità e la passione che trasmetteva in tutte le cose che faceva e in particolare nella attività di soccorritore con il nucleo sommozzatori del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Grosseto.

Anche quest’anno, il personale del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto ricorderà figura del collega Paolo Carnicelli. Il comandante provinciale Giuseppe Del Brocco, insieme a tutto il personale, sarà presente alle 8,20 di sabato 22 giugno nella sede centrale in cui è posta la targa che commemora Paolo Carnicelli, e gli renderà omaggio ricordandolo e celebrando la sua memoria con un minuto di silenzio e di raccoglimento. Successivamente, una rappresentanza dei Vigili del fuoco di Grosseto si sposterà al cimitero di Sterpeto per deporre un mazzo di fiori sulla tomba di Paolo Carnicelli a trentadue anni dalla sua scomparsa.