Stage a Follonica, poi tante riunioni: la lunga estate del team Conti Cavini

FOLLONICA – Venerdì 21 giugno la Società Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” presenta al Silver Cafè di via Dante Alighieri a Follonica alle ore 19,30 uno stage di pugilato.

Lo stage sarà tenuto dal maestro Giuseppe Arcidiacono, il collaboratore Alessandro Bricchi e gli allievi delle palestre di Follonica e di Grosseto: corsi di boxe light, agonistica amatoriale e competition . Alla serata sarà presente la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini.

Gli impegni sportivi per la signora della boxe nei mesi estivi sono molteplici. Rosanna Conti Cavini sarà impegnata il prossimo 28 giugno a San Giuliano Terme con il portacolori del suo team campione italiano in carica dei pesi superpiuma Giuseppe Carafa per la difesa volontaria della cintura tricolore. Il 6 luglio a Reggio Calabria farà il suo rientro sulle quattro corde il massimo leggero Francesco Versace. A Pitigliano il 26 luglio nella suggestiva piazza davanti al municipio presenterà un evento pugilistico con incontri tra atleti professionisti e l’interregionale dilettanti Toscana/ Campania.

Il 3 agosto ad Avezzano Rosanna Conti Cavini in collaborazione con il manager Armando De Clemente organizzerà il campionato italiano pesi superwelter tra Stefano Castellucci e Francesco Lezzi.