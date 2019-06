Riapre il Registro delle imprese storiche: ecco come fare domanda d’iscrizione

GROSSETO – Aperte le iscrizioni al Registro delle imprese storiche italiane: sul sito della Camera di commercio www.lg.camcom.it sono pubblicati l’avviso e la modulistica.

Possono chiedere l’iscrizione le imprese di qualsiasi forma giuridica che abbiano maturato al 31 dicembre 2018 almeno 100 anni: devono quindi essere nate nel lontano 1918 ed essere tuttora attive. Per il territorio di competenza della Camera della Maremma e Tirreno, sono interessate le imprese delle due province di Grosseto e Livorno.

L’iniziativa – un Registro che annoveri tutte le imprese storiche italiane – è promossa da Unioncamere ed è stata varata con successo nel 2011. Allora, a Livorno ben 35 imprese avevano potuto iscriversi al Registro nazionale, mentre una era stata quella del territorio grossetano: un’antica drogheria di Roccastrada, tuttora in attività.

“Grazie alla riapertura del Registro – dicono dalla Camera di Commercio – chi ha maturato in questi ultimi anni un secolo di attività ininterrotta potrà chiedere di essere iscritto in questo Elenco, che riunisce vere e proprie eccellenze della storia imprenditoriale italiana. Le modalità di partecipazione sono indicate sul sito. Il Registro sarà contemporaneamente aggiornato, togliendo dopo le opportune verifiche le imprese che nel frattempo sono cessate”.

Sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione fino a mercoledì 31 luglio 2019.