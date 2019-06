Open Day Assoservizi: i nuovi percorsi gratuiti che insegnano agli under30 a creare un’impresa

GROSSETO – Un nuovo Open Day promosso da Assoservizi, l’agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud, per presentare l’iniziativa “Percorsi e servizi integrati per la creazione di impresa e lavoro autonomo” che si propone di insegnare agli under 30 a creare un’impresa.

L’appuntamento con l’Open Day, dedicato alla presentazione dei corsi e a un’eventuale prima selezione dei partecipanti, è per mercoledì 26 giugno alle 15.30 nella sede grossetana di Assoservizi, in via Monterosa: è già possibile segnalare la propria partecipazione alla giornata su www.assoservizi.eu/reteequa.

Il percorso formativo prevede quattro corsi, tutti gratuiti in quanto finanziati dalle risorse del Fondo sociale europeo che rientrano nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani: sono Business plan, Economia e Organizzazione aziendale (30 ore); Inglese tecnico (26 ore); Strumenti di marketing (28 ore); Risorse finanziarie e diritto d’impresa (20 ore). Tutte attività finalizzate a preparare i futuri imprenditori ad affrontare adeguatamente le sfide legate ai nuovi mercati e all’attuale situazione economica.

I posti disponibili sono sei (almeno il 20% dei quali riservati a donne) e i corsi si svolgeranno sempre ad Assoservizi, in via Monterosa, a partire da luglio.

Ecco i requisiti minimi di accesso: essere maggiorenni e avere non più di 29 anni, essere inattivi o inoccupati oppure disoccupati iscritti a un Centro per l’impiego, aver adempiuto al diritto-dovere all’istruzione o alla formazione professionale (oppure esserne esentati) e, per i cittadini non comunitari, essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa.

In occasione dell’Open Day verranno accertati i requisiti tramite colloqui individuali.

La domanda di partecipazione, con l’indicazione dei documenti richiesti, è disponibile su www.assoservizi.eu o su www.cosvig.it mentre per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Grosseto di Assoservizi (telefono: 0564 468811; email: formazione@assoservizi.eu).