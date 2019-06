Macrilera e Maremma avanti a braccetto nel Mundialito

GROSSETO – Vanno a gonfie vele il Ristorante Pizzeria La Macrilera e la Panetteria Maremma. Le due formazioni sono infatti in vetta a punteggio pieno dopo due giornate del Mundialito over 35 Csen di calcio a 7. La Macrilera ha steso con un eloquente 6-1 La Stecca grazie alla prova praticamente perfetta di Latina che con le sue 5 reti si è preso momentaneamente anche il trono di capocannoniere. Bella vittoria anche della Panetteria Maremma nel derby col Panificio Arzilli. Siveri si è caricato sulle spalle la squadra, doppietta, portandola a vincere 6-1; di Cipriani, Seggiani, Gigli, Cirillo le altre reti. Secondo pareggio di fila per il Braciere, fermato sul 3-3 dal Finanzia e Friends, a cui non è bastato Manuel Ottobrino (doppietta). Successo per 2-0 per i Veterani Sportivi, che adesso sono terzi, grazie ai gol di Bugelli e Tinturini contro il Bar Porta Vecchia.

La classifica: Rist. Pizzeria La Macrilela, Panetteria Maremma 6, Veterani Sportivi 4, Il Braciere 2, Finanzia e Friends 1, La Stecca, Panificio Arzilli, Bar Porta Vecchia 0.

Finanzia-il braciere 3-3

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Ottobrino F., Ottobrino M., Ferrante, Calabrese, Guazzini, Svetoni, Rossi.

IL BRACIERE: Chigiotti, Nosso, Avino, Galeotti, Vattiata, Cannatella, Di Tonno, Letteri, Paterna.

Marcatori: 2 Ottobrino M., Rossi; Letteri, Di Tonno, Vattiata.

La stecca- la macrilela 1-6

LA STECCA: Ottaviani G. Ottaviani R., Biagetti, Cantalino P., Borscia, Cantalino R., Cuneo, Bocchi, Deiana.

RIST. PIZZERIA LA MACRILERA: Canu, Di Lorenzo, Riso, Tammaro, Latina, Manzo, Benincaso, Cantagallo, Cozzolino, Di Guardo.

Marcatori: Ottviani R.; 5 Latina, Tammaro.

Panificio arzilli-panetteria maremma 1-6

PANIFICIO ARZILLI: Baiamonte, Bacice, Giardini, Luci, Notaro, Narducci, Lozzi, Pastorelli.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cipriani, Caridi, Allegro, Siveri, Baccetti, Seggiani, Gigli, Cirillo.

Marcatori: Balice; 2 Siveri, Cipriani, Seggiani, Gigli, Cirillo.

Bar porta vecchia- veterani 0-2

BAR PORTA VECCHIA: Tullo, Zerbini, Bagnoli, Fabris, Capitini, Argiolas, Hasnaoui, Silvestre, Ferro, Kribech.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Spampani, Morini, Tinturini, Magaddino, Nardi, Turchetti, Caruso, Bugelli, Niccolai.

Marcatori: Bugelli, Tinturini.