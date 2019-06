La gatta del cimitero ha partorito. «I suoi gattini cercano casa. Lì non possono stare»

GROSSETO – È rimasta solo lei. Della vasta colonia felina che aveva sede al cimitero di Sterpeto solo una gatta è rimasta quando la colonia è stata smantellata e i gatti trasferiti. Invano i volontari hanno cercato di portarla via. Ora la gatta ha partorito, ha avuto due gattini, un maschio e una femmina.

«Lì però non potevano più stare – racconta una volontaria – siamo riusciti a catturarli tutti e tre. Lei era già pronta per la sterilizzazione, ma i veterinari hanno scoperto dei problemi di salute e così dovrò sobbarcarmi una serie di spese mediche per curarla».

«Vorremmo trovare casa almeno ai due gattini – prosegue la volontaria – anche perché io ne ho già altri due in casa da sistemare». Chi volesse adottare i gattini o dare una mano a curare la gatta può telefonare al numero 329.2008634 (Nella foto a destra i gattini del cimitero, a sinistra altri due gattini in cerca di casa).