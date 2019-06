Giovane trovato morto: la madre lo cercava da giorni

MONTE ARGENTARIO – Ritrovato in panoramica il corpo di un giovane di vent’anni residente a Orbetello che non dava notizie alla famiglia ormai da giorni.

Era stata la madre a dare l’allarme ai carabinieri: oggi il terribile ritrovamento sembra in un terreno privato sulla via panoramica, lato Porto Ercole. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.

Il ragazzo viveva con la mamma che, appreso della morte del figlio, ha avuto un malore ed è finita in ospedale.