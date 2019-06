Footgolf: spettacolo al Pelagone con il campionato italiano

GAVORRANO – La quarta tappa del Campionato Italiano di FootGolf, disputasi nella strepitosa location del Golf Club Toscana “ Il Pelagone “ a Gavorrano, nonostante le bellissime prestazioni, si chiude in agrodolce per i portacolori del team di casa Siena e Terre di Maremma.

Infatti i FootGolfers capitanati da Samuele Bogi, nonostante le superbe prove si sono dovuti inchinare allo strapotere del team Motta, che nella classifica assoluta ha ottenuto la prima e la seconda piazza. Terzo l’uomo di casa Paolo Matteini che oltre alla terza posizione nell’assoluto, porta a casa anche un grande secondo posto nella categoria Over 45.

Grande la prova anche di Samuele Bogi, che si piazza in ottava posizione a ridosso del gruppetto di testa.

Grazie a queste due prestazioni di rilievo e agli altri componenti della squadra, due su tutti, Stefano Bechelli e Marco Montagnani, Siena e Terre di Maremma si classifica al secondo posto nella graduatoria a squadre. Motivo questo di grande soddisfazione e stimolo ulteriore a proseguire a testa bassa e sempre piu’ convinti , in questa prima esperienza a livello nazionale.

Archiviata la tappa Gavorranese, adesso la concentrazione va subito alla traferta che li vedra’ impegnati il 27 e il 28 Luglio presso il Golf Club Terre dei Consoli di Viterbo.

Tappa quella, che essendo la terzultima del campionato , sara’ sicuramente agguerrita per delineare molte posizioni della classifica finale.

Una menzione particolare va fatta alla splendida location che ha ospitato per due giorni piu’ di 300 FootGolfers, ai ragazzi del Golf, che hanno preparato le piste da gioco come fossero dei biliardi, a tutto il personale che ha saputo gestire al meglio ogni esigenza e a AIFG che ha organizzato la due giorni Maremmana in maniera impeccabile.