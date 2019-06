Dalla Versilia alla Maremma: 239 chilometri di corsa per raggiungere le terme

MANCIANO – E’ in arrivo la 38esima staffetta podistica “Corri alle terme”, Massarosa-Montemerano, passando per Saturnia. Il 22 e il 23 giugno il comune di Massarosa (provincia di Lucca) e quello di Manciano si uniscono in nome dello sport e del divertimento. Ogni anno, Amici della marcia – Atletica Massarosa organizzano la staffetta in Italia e all’estero. Quest’anno il programma è il seguente.

Partenza sabato 22 giugno, alle ore 8 in piazza del Comune di Massarosa e arrivo domenica 23 giugno, ore 12 in piazza del Castello di Montemerano. Saranno 239 i chilometri che dovranno percorrere gli staffettisti; 3 i gruppi che si alterneranno lungo il tragitto, 25 i podisti che parteciperanno, 21 le ore che serviranno per arrivare a Montemerano, 5 minuti la media al chilometro da tenere.

Ecco le tappe: Monterosa – Asciano; Asciano – Treggiaia; Treggiaia – San Vivaldo; San Vivaldo – Colle Val D’Elsa; Colle Val D’Elsa – Siena; Siena – Montalcino; Montalcino – Seggiano; Seggiano – Roccalbegna; Roccalbegna – Saturnia; Saturnia – Montemerano.