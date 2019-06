Casucci e Salvini: «Un errore spostare la tomba di Caravaggio. Cittadini contrari»

PORTO ERCOLE – «Non capiamo le reali motivazioni che hanno spinto il neo-sindaco di Monte Argentario a decidere di spostare, dal luogo dov’è attualmente, la tomba con i resti di Caravaggio che morì proprio nella splendida località dell’Argentario» a dirlo sono Roberto Salvini e Marco Casucci, consiglieri regionali della Lega.

«Un’idea, lo ribadiamo, che non comprendiamo affatto e che sta trovando diverse e motivate resistenze nella popolazione. Finora -precisano gli esponenti leghisti – la cassa era collocata in un’apposita arca funeraria, facilmente individuabile dai turisti, mentre ora, come detto, il tutto verrà trasferito nel locale camposanto».

«Il nostro auspicio – concludono Roberto Salvini e Marco Casucci – è che il nuovo primo cittadino ci ripensi, magari convinto dagli stessi residenti che non paiono così entusiasti della scelta di rimuovere la tomba-mausoleo(riconosciuto punto d’attrazione per i villeggianti) del noto artista».