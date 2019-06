Al Rosmini gli studenti si misurano con le lingue: dal cinese al tedesco, ecco tutte le certificazioni ottenute

GROSSETO – Come sempre, anche per l’anno scolastico appena concluso il Liceo Statale “A. Rosmini” si dimostra una scuola molto attenta e interessata alla preparazione dei suoi alunni nelle lingue straniere, non solo come è ovvio per il Liceo Linguistico ma anche negli altri due indirizzi liceo delle Scienze Umane e liceo Economico-Sociale: sono moltissimi infatti gli studenti che si sono confrontati con gli esami per il conseguimento delle certificazioni di lingua straniera.

Sabato 8 giugno, la professoressa Paola Marchiani, responsabile del liceo linguistico, ha infatti consegnato gli attestati di certificazione ad oltre 150 alunni che si sono cimentati nelle esami in lingua francese, inglese e cinese.

Per la lingua inglese sono stati 147 gli alunni provenienti dai tre indirizzi che hanno partecipato ai corsi organizzati dal Rosmini, sostenendo poi gli esami per la certificazione in lingua inglese nelle sessioni di febbraio/marzo e maggio nei tre livelli PET (B1), First (B2) e Advanced (C1). Ottimi risultati soprattutto per quei 19 alunni che hanno ottenuto il livello superiore B2, C1 e C2 pur avendo sostenuto rispettivamente gli esami del PET, del First e dell’Advanced.

Con un anno di anticipo rispetto alle classi del linguistico tradizionale, 40 alunni delle classi seconde Cambridge hanno affrontato la certificazione PET nel mese di maggio.

Riguardo al francese, 6 alunne del liceo linguistico tradizionale e 2 del liceo economico sociale EsaBac hanno conseguito la certificazione B2 nella sessione di febbraio , mentre per il B1 sono stati 16 gli studenti dell’indirizzo linguistico che hanno sostenuto l’esame con successo nella sessione di maggio svoltasi presso il liceo Rosmini. Altri 7 alunni sono in attesa dei risultati del livello B1, avendo svolto le prove di esame nel mese di giugno a Firenze , presso la sede dell’ Istituto Francese.

Nutrito anche il gruppo degli alunni che si sono cimentati con le certificazioni di spagnolo e di tedesco: una trentina di alunni per il DELE B1/B2 di spagnolo e una trentina per il GOETHE B1.

Certificazioni di livello HSK2 e HSK3 superate anche quest’anno da alcune alunne dell’indirizzo Linguistico Orientale con Lingua e Cultura Cinese Curricolare. Due di loro hanno partecipato inoltre alla fase eliminatoria italiana della prestigiosa competizione internazionale Chinese Bridge: si sono esibite in una prova di presentazione e una prova artistica in Lingua Cinese riscuotendo un ottimo successo.