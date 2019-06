GROSSETO – Qualcuno ha deciso di cogliere l’occasione per una corsa, altri per un giro in bicicletta. La maggior parte però ha scelto di visitare le Mura con la nuova illuminazione passeggiando tra i bastioni. Davvero tanti i grossetani che si sono dati appuntamento sul più importante monumento della città.

«Questo progetto è stato anche citato a Parigi – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – un grande successo per la nostra amministrazione che oggi compie tre anni, e noi non spegniamo le candeline ma abbiamo scelto di accendere le Mura».

L’impianto di illuminazione è stato integrato anche con un impianto di videosorvegliaza progettato da Netspring. Al termine di un breve conto alla rovescia le luci a led si sono accese su tutto il circuito murario.