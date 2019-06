Lavoro: ecco tutte le opportunità di giugno per chi lavora nel settore turistico

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto – telefono 0564.416375 fax 0564.416375 – mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it – referente Francesca Tommasini. Orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura extra alberghiera a Principina a Mare ricerca addetti alle pulizie con esperienza nel settore e pat b automuniti

Albergo a Monte Argentario ricerca un commis di sala max 29 anni , un commis di bar max 29 anni e un apprendista ricevimento con inglese e minima esperienza contratto 3 mesi con alloggio pat b automunito (cod 10911)

Albergo all’Isola del Giglio isolato ricerca una cameriera ai piani con esperienza almeno minima nel settore da giugno a settembre con alloggio (cod 10962)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un capo partita ai primi piatti con esperienza e un cameriere specializzato orario solo serale da giugno 2019 (10990-10991)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca per luglio e agosto un cameriere di sala con minima esperienza solo serale pat b automunito (cod11006)

Struttura extra alberghiera a Orbetello ricerca una reception con esperienza in booking conoscenza lingua inglese e preferibile tedesca possibilità di contratto di 8 mesi pat b automunita no alloggio (cod 11019)

Struttura extra alberghiera a Castiglione della Pescaia ricerca una segretaria ricevimento e cassa con buona esperienza di marketing , social e promozione stagione lunga pat b automunita (cod 11022)

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca cameriere ai piani orario di giorno pat b automunite (cod 10904)

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Castiglione ricerca una cameriera ai piani orario part time dalle 9 alle 13 , un addetta pulizie per i luoghi comuni e sala ristorante orario part time 3h la mattina e un cameriere di sala per i weekeend di giugno poi luglio e agosto solo la sera per tutti e pat b automuniti (cod 11054,11055,11056)

Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala e un aiuto cuoco anche minima esperienza orario serale pat b automunito (cod11063,11064)

Stabilimento balneare a Punta Ala ricerca un cuoco con esperienza nel settore orario di giorno (cod 11040)

Struttura alberghiera a Magliano ricerca un lavapiatti e un aiuto cuoco è rimasto un alloggio per 1 personale maschile pat b automunito (cod 11031, 11032)

Struttura alberghiera a Follonica ricerca cameriera ai piani con esperienza (cod 11029) e lavapiatti minima esperienza (cod 11030) no alloggio personale della zona o zone limitrofe

Struttura alberghiera a Marina di Grosseto ricerca un cuoco/a con esperienza (cod 11068)

Ristorante a punta ala ricerca un aiuto cuoco esperienza minima per stare alla friggitrice orario solo serale dalle 15.30 in poi con alloggio (cod11021)

Stabilimento balneare alle rocchette ricerca con orario spezzato cameriere di sala (cod 11051)

Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca un addetto ricevimento per accoglienza cliente e prenotazioni orario serale inglese almeno discreto (cod11061)